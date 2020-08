"Denuncio tutti". Eliana Michelazzo ha il virus, è grave: bomba legale su Briatore e Billionaire (Di venerdì 28 agosto 2020) Anche Eliana Michelazzo ha preso il coronavirus in Costa Smeralda, e ora, ricoverata a Roma, si dice pronta a denunciare i locali sardi da lei frequentati durante le vacanze, tra cui il Billionaire di Flavio Briatore. "Sono stata portata con l'ambulanza al Pronto soccorso del Gemelli, mi sono svegliata con il sangue in gola e molto affanno", aveva spiegato l'ex manager di Pamela Prati all'agenzia Adnkronos. Ora le sue condizioni si sarebbero aggravate e per questo la palla è passata al suo legale Daniele Bocciolini, che sempre all'Adnkronos ha spiegato: "Ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Denuncio tutti "Minacce di morte e insulti: denuncio tutti" il Resto del Carlino Flavio Briatore e il Billionaire, Eliana Michelazzo positiva al coronavirus e in gravi condizioni: "Denuncio tutti"

Anche Eliana Michelazzo ha preso il coronavirus in Costa Smeralda, e ora, ricoverata a Roma, si dice pronta a denunciare i locali sardi da lei frequentati durante le vacanze, tra cui il Billionaire di ...

