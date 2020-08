De Luca show contro Salvini: “Comitiva di sfaccendati, politicanti venditori di cocco. Volevano fare giro turistico in ospedale” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania a fare un pò di demagogia”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook, si è espresso sulla serie di appuntamenti elettorali tenuti dal leader della Lega Matteo Salvini nei giorni scorsi in Campania, in particolare sulla visita al centro Covid dell’ospedale di Salerno che non è stata autorizzata dal direttore generale dell’ospedale. “La comitiva – ha aggiunto De Luca – è arrivata davanti all’ospedale Ruggi e li hanno scambiati per profughi afgani, poi più si avvicinavano e più sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di ... Leggi su ilfattoquotidiano

