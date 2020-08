De Luca: “In Campania 180 contagi. Scuola? Eccesso di faciloneria da Ministero dell’Istruzione” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Oggi abbiamo un dato, che è rilevante, che sono 180 contagi: 85 Napoli 1, 37 Napoli 2, 27 Asl di Salerno perché è stata rilevato un focolaio in un’azienda agricola”. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento su Facebook del venerdì. De Luca fa il punto della situazione In … L'articolo De Luca: “In Campania 180 contagi. Scuola? Eccesso di faciloneria da Ministero dell’Istruzione” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

