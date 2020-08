De Luca anticipa: «Oggi si sono registrati 180 contagi in Campania» (Di venerdì 28 agosto 2020) Come di consueto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto il suo collegamento social per aggiornare sulla situazione dei contagi «Nel momento in cui si riapre tutto si viene risucchiati nella situazione generale del nostro Paese. In questo momento stiamo cercando di attuare un piano di sicurezza e prevenzione, anticipando in Campania decisioni prese dopo dal governo nazionale, come il 12 agosto per rendere obbligatori i controlli per chi veniva dall’estero e individuare i contagi. Abbiamo cominciato a fare controlli anche per chi viene da Gran Bretagna, Egitto, Stati Uniti, Brasile….dobbiamo far fronte ad una ondata di rientri dalle ferie e stringere i denti perché quest’onda dei rientri si esaurirà nei prossimi 10-15 ... Leggi su ilnapolista

AugustoSabatel2 : @vivisantoro77 Tempo al tempo, De Luca anticipa tutti e poi lo imitano - Luca_Monta_ : Due possibili scenari: ?? Gruppo dei migliori che si ricompatta dopo La Tisa o l'ultimo passaggio su La Rosina, fav… - Liuc87_Luca : RT @cecilia_strada: Oggi è #EarthOvershootDay, il giorno in cui finiamo le risorse che la Terra può rinnovare nell'anno. Ogni anno, ahinoi,… - DANIELEALO14 : @blaco_luca @MarianoFroldi Lo so che ce l’hanno visto che Gene molto spesso anticipa se questo o quel pilota si sta… -