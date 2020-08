DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 31 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 31 agosto 2020:Leggi anche: Una Vita, anticipazioni spagnole: BELLITA è viva! Perché ha finto la sua morte?Al termine di una faticosa giornata lavorativa, in cui non sono mancate delle spiacevoli incomprensioni, Sanem e Can rimangono bloccati in ascensore, dove hanno modo di parlare e di chiarirsi. Can propone così ad una delusa Sanem di restare amici e la ragazza accetta la proposta, sia pure con fatica. Quando il servizio di vigilanza li trova, è ormai tardi e Sanem non può tornare a casa di Ayhan, dove era attesa; lo stesso vale per Can, che non può passare la serata ad un concerto in compagnia di Deren. Can invita dunque Sanem a rimanere a dormire da lui, ... Leggi su tvsoap

Dopo l’arrivo di Sanem Aydin alla Fikri Harika, Deren si sente messa in secondo piano e vuole dimostrare a Can Divit di essere, nonostante tutto, la sua miglior dipendente. Timorosa di deludere il bur ...

DayDreamer anticipazioni oggi 28 agosto: Can convince Sanem a tornare

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 28 agosto: Can riesce a convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika; intanto Aylin progetta un nuovo perfido piano. Daydreamer – ...

