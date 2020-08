DayDreamer, anticipazioni puntata del 31 agosto 2020: Can e Sanem rimangono bloccati in ascensore (Di venerdì 28 agosto 2020) La soap turca DayDreamer torna a tenere compagnia ai fan nel pomeriggio di lunedì 31 agosto 2020. Le trame riprenderanno nel momento in cui Sanem sarà tornata a lavorare alla Fikri Harika, dove si starà studiando la nuova campagna pubblicitaria per la nota società Compass Sport. Al termine di una lunga giornata lavorativa, Can e Sanem rimarranno bloccati in ascensore. Sarà così che per i due, l’inconveniente diventerà un modo per riuscire a parlarsi e chiarirsi. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel nuovo episodio. Can e Sanem rimangono chiusi in ascensore nella prossima puntata di DayDreamer La realizzazione della ... Leggi su tutto.tv

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre: Sanem bacia Can Emre ha un incidente -… - brividuis : RT @utente_twitta: #DayDreamer - Anticipazioni episodio 54 del 31 agosto 2020 - 2^ parte - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni oggi 28 agosto: Sanem gelosa di Gamze - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni Turchia: Sanem finisce in ospedale dopo un incidente - utente_twitta : #DayDreamer - Anticipazioni episodio 54 del 31 agosto 2020 - 2^ parte -