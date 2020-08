Daydreamer anticipazioni 28 agosto 2020: Sanem è gelosa di Can (Di venerdì 28 agosto 2020) Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dell’episodio di venerdì 28 agosto 2020. La serie ambientata ad Istanbul, arrivata su canale 5 lo scorso giugno andrà in onda anche oggi con una nuova puntata ricca di colpi di scena. A partire dalle ore 14:45 canale 5 manderà in onda l’episodio cinquantatre di Daydreamer, la serie turca più acclamata del momento. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, già dopo poche ore dalla messa in onda, sarà possibile vedere la replica della puntata. Nell’ultima puntata Nell’ultima puntata di Daydreamer, Leyla, grazie ai documenti sottratti a Sanem, scopre che Emre ha cospirato ... Leggi su velvetgossip

redazionetvsoap : #DayDreamer La Aydin se ne va dall'azienda? Ecco le #anticipazioni - periodicodaily : Daydreamer-2020: le anticipazioni di venerdì 28 Agosto ~ #daydreamer #staseraintv #28agosto - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020 - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni martedì 25 agosto: Can e Fabbri si aggrediscono per colpa di Aylin -