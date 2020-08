Daydreamer-2020: le anticipazioni di venerdì 28 Agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Cari lettori siamo pronti alle nuove anticipazioni di Daydreamer-2020 la soap che ha vinto gli ascolti di questa stagione estiva. Oggi ci concentreremo sulla puntata di venerdì 28 Agosto, in cui Emre è pronto a farsi perdonare dal fratello. Ci eravamo lasciati con Can che furioso è arrivato quasi alle mani con Emre quando Leyla gli ha consegnato i documenti che certificano l’accordo tra Emre e Aylin. Leggi anche: Day Dreamer soap opera: le anticipazioni di giovedì 27 Agosto Daydreamer-2020: anticipazioni venerdì 28 Agosto Can si reca al negozio di Nihat e Mevkibe, per convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika. Una nuova donna si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

