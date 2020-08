Daniele Scardina positivo al Covid-19 | Le parole di Milly Carlucci in un video (Di venerdì 28 agosto 2020) Daniele Scardina risulta positivo al Covid-19 e tutti i social sembrano ormai impazziti alla notizia. A parlare per spiegare cosa sta realmente succedendo è la stessa Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle dove il pugile avrebbe dovuto partecipare. Nelle ultime settimane sono tantissimi i Vip che, di ritorno dalla Sardegna sono risultati positivi al Covid-19. I contagi infatti, sembrano aumentare di giorno in giorno e soprattutto su Instagram sono molti gli influencer che hanno confessato sui propri profili di essere positivi al Coronavirus. Nella giornata di oggi però, Milly Carlucci è dovuta intervenire per spiegare la situazione che sta accadendo all’interno di Ballando con le stelle che, a ... Leggi su giornal

giornalettismo : Milly Carlucci ha annunciato la positività al Covid-19 di Daniele Scardina. King Toretto era stato in vacanza in Sa… - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: LA REAZIONE DEI CONTAGIATI SAMUEL PERON E DANIELE SCARDINA - VanityFairIt : È stato in vacanza in Sardegna e ora è in isolamento - LaStampa : A Ballando positivo il pugile Scardina, Milly Carlucci: “Siamo tutti negativi, esclusi Daniele e Peron” - ruiciccio : RT @LaStampa: L’ex di Diletta Leotta ha trascorso le vacanze in Sardegna nella stessa zona del ballerino, ma non ha sintomi importanti. ht… -