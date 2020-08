Daniele Scardina positivo al Coronavirus: l’annuncio (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ Milly Carlucci ad annunciare, via social, la positività di Daniele Scardina al Coronavirus: il pugile è tra i concorrenti di “Ballando 2020” Dopo la riscontrata positività di Samuel Peron (qui la notizia completa), i concorrenti di “Ballando con le stelle” sono stati sottoposti al tampone molecolare: sono risultati tutti negativi al Coronavirus, meno che Daniele Scardina. Lo annuncia, tramite i canali social del programma, la conduttrice Milly Carlucci che spiega: “Daniele ha trascorso le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava Samuel Peron e lì, come sapete, c’è stato un focolaio di infezione importante”. Sulle condizioni di Samuel Peron e ... Leggi su zon

