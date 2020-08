Daniele Scardina, l’ex di Diletta Leotta positivo al coronavirus dopo la Sardegna. È nel cast di Ballando con le Stelle (Di venerdì 28 agosto 2020) Un altro vip positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Si tratta del pugile Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta. A dare la notizia su Instagram è Milly Carlucci. Perché lei? Lo sportivo fa parte della prossima edizione di Ballando con le Stelle. “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina che è positivo”, ha detto la conduttrice. Scardina non è il primo caso: anche il ballerino Samuel Peron, tornato dalla Sardegna, è positivo. “Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come ... Leggi su ilfattoquotidiano

