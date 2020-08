Daniele Scardina, concorrente di "Ballando", positivo al Covid. Milly Carlucci: "È stato in Sardegna come Samuel Peron" (Di venerdì 28 agosto 2020) “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina”. Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all’interno del cast di Ballando con le Stelle, dopo la positività al Covid-19 già accertata per il ballerino Samuel Peron.Il pugile, di ritorno dalla Sardegna, - spiega la conduttrice - “ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’È stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche ... Leggi su huffingtonpost

