Dalle foglie dei cactus arriva la pelle (per scarpe, borse, portafogli) vegana ed ecosostenibile (Di venerdì 28 agosto 2020) La pelle Desserto viene prodotta usando i cactus (foto: Desserto)L’alternativa vegana ed ecosostenibile alla pelle potrebbe crescere nel deserto. Due imprenditori messicani hanno, infatti, creato una finta pelle per scarpe, borse e portafogli usando il cactus opuntia, cioè il fico d’India. Il progetto si chiama Desserto ed è stato lanciato da Adrián López Velarde e Marte Cázarez. Anziché allevare buoi, hanno un ranch nello stato di Zacatecas in cui coltivano i cactus. Che segnano, dal punto di vista della sostenibilità, molti punti a loro favore. Dalle piante (che sono perenni e quindi non chiedono numerose semine) ... Leggi su wired

NuccioIovene : RT @GFrancoManfredi: 'Sotto le #viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo se… - RaffaelloManfr1 : RT @GFrancoManfredi: 'Sotto le #viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo se… - ChiaraGrande81 : RT @GFrancoManfredi: 'Sotto le #viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo se… - GFrancoManfredi : 'Sotto le #viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo… - BooksVegBioEco : Il mate è la bevanda più diffusa in Argentina, un infuso ricavato dalle foglie della pianta Ilex paraguayensis. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle foglie Dalle foglie dei cactus arriva la pelle (per scarpe, borse, portafogli) vegana ed ecosostenibile Wired.it Rhipsalis: varietà, coltivazione e cura

Le Rhipsalis sono dei cactus coltivati soprattutto a scopo decorativo che hanno un impatto estetico sorprendente soprattutto quando li si coltiva in abbinamento alle orchidee. Hanno bisogno di pochiss ...

Corsa contro il tempo per prepararsi al maltempo del weekend. All’opera anche la Protezione civile di Trento

Procedono a tamburo battente le operazioni di pulizia delle strade e di messa in sicurezza delle aree più colpite dal nubifragio, anche in vista delle previsioni meteo non favorevoli previste per il w ...

Le Rhipsalis sono dei cactus coltivati soprattutto a scopo decorativo che hanno un impatto estetico sorprendente soprattutto quando li si coltiva in abbinamento alle orchidee. Hanno bisogno di pochiss ...Procedono a tamburo battente le operazioni di pulizia delle strade e di messa in sicurezza delle aree più colpite dal nubifragio, anche in vista delle previsioni meteo non favorevoli previste per il w ...