Dalla Francia: il Rennes pensa a Rugani della Juventus (Di venerdì 28 agosto 2020) Alla ricerca di rinforzi in fase difensiva, il club francese del Rennes ha messo gli occhi su Daniele Rugani della Juventus. Come riporta il sito France Football, il club rossonero della Ligue1 alla prima storica qualificazione in Champions League ha grandi ambizioni. Bloccato alla Vecchia Signora dall’arrivo del prodigio olandese Matthijs de Ligt la scorsa estate, Rugani non gioca quasi più e ha un bisogno assoluto di rilancio. Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

RobTallei : 5429 per la precisione. Ma per chi entra in Italia dalla Francia nessuna restrizione. - dellorco85 : ...non aveva previsto? ?? PS: è stato reso obbligatorio il test per chi rientra dalla Francia? ?????? - La7tv : #omnibus L'infettivologo Matteo Bassetti è categorico: 'Sulla base dei numeri stride chi non vuole riaprire le… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dalla Francia – Houssem Aouar positivo al Covid-19: Dalla Francia – Hou… - mic__par : RT @TuttoMercatoWeb: Dalla Francia: Juventus, il Rennes punta Daniele Rugani per rinforzare la difesa -