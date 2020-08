Dalla Francia: contatto tra la Juventus e il padre di Messi. L’indiscrezione (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus avrebbe contattato il padre di Messi: l’indiscrezione de L’Equipe sul fuoriclasse del Barcellona La Juventus avrebbe contattato il padre di Lionel Messi per sondare il terreno e valutare un eventuale trasferimento in bianconero in vista della prossima stagione. È questa l’indiscrezione lanciata da L’Equipe, che ha del clamoroso perché avvicinerebbe per la prima volta nella loro storia Cristiano Ronaldo e la Pulce argentina. In pole, tuttavia, resta il Manchester City. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

dellorco85 : ...non aveva previsto? ?? PS: è stato reso obbligatorio il test per chi rientra dalla Francia? ?????? - RobTallei : 5429 per la precisione. Ma per chi entra in Italia dalla Francia nessuna restrizione. - TuttoMercatoWeb : Dalla Francia: Juventus, il Rennes punta Daniele Rugani per rinforzare la difesa - Skysurfer72 : RT @francescoceccot: Oggi dalla Francia sono uscite 2 notizie sulla Juventus: Rennes interessato a Rugani(France Football) Juve su Mess… - FrancescoSorgi : RT @francescoceccot: Oggi dalla Francia sono uscite 2 notizie sulla Juventus: Rennes interessato a Rugani(France Football) Juve su Mess… -