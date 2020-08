Dall’11 settembre su Rai5 “Art Rider”: Andrea Angelucci alla scoperta dei luoghi piu’ nascosti d’Italia (Di venerdì 28 agosto 2020) In onda su Rai5 dall’ 11 settembre “Art Rider”: arte, avventura ed esplorazione nella serie alla scoperta dei luoghi più nascosti e dimenticati d’Italia con l’archeologo Andrea Angelucci. Serie in sei puntate prodotta da GA&A Productions in collaborazione con RAI CULTURA Partirà l’11 settembre 2020 in prima serata su Rai 5 la serie “Art Rider”, condotta da Andrea Angelucci, giovane e dinamico archeologo, eclettica guida turistica e imprevedibile travel designer. Arte, avventura e la simpatia di Andrea alla scoperta dei luoghi più ... Leggi su romadailynews

