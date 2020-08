Da oggi i banchi. Mascherine da casa a scuola, in aula a seconda dei casi Recepite dalle Regioni le linee guida nazionali. Ancora irrisolta la questione del trasporto scolastico (Di venerdì 28 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Da oggi la consegna dei banchi monoposto. Si comincia con Codogno, Alzano e Nembro. Via libera da parte delle Regioni alle linee guida dell’Istituto superiore di sanità per la gestione dei casi emergenziali. Regolamentazione unica e nessuna difformità: le regole varranno in tutto il Paese. In vista della ripresa dell’anno scolastico, Ancora da sciogliere, invece, il nodo dei trasporti: in che modo garantire il distanziamento sociale su mezzi pubblici destinati agli studenti? Questo e altri argomenti sono stati affrontati dal responsabile del Comitato tecnico-scientifico del governo, Agostino Miozzo, nel corso di una audizione alla Camera dei deputati. Gli esami sierologici per il personale ... Leggi su noinotizie

