Da oggi i banchi. Mascherine da casa a scuola, in aula a seconda dei casi Recepite dalle Regioni le linee guida nazionali. Ancora irrisolta la questione del trasporto scolastico, oggi il tentativo di accordo con il ministro in videoconferenza da Taranto (Di venerdì 28 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Da oggi la consegna dei banchi monoposto. Si comincia con Codogno, Alzano e Nembro. Via libera da parte delle Regioni alle linee guida dell’Istituto superiore di sanità per la gestione dei casi emergenziali. Regolamentazione unica e nessuna difformità: le regole varranno in tutto il Paese. In vista della ripresa dell’anno scolastico, Ancora da sciogliere, invece, il nodo dei trasporti: in che modo garantire il distanziamento sociale su mezzi pubblici destinati agli studenti? Questo e altri argomenti sono stati affrontati dal responsabile del Comitato tecnico-scientifico del governo, Agostino Miozzo, nel corso di una audizione alla Camera dei deputati. Gli esami sierologici per il ... Leggi su noinotizie

