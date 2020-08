Da «I am not okay with this» a «The Society»: le serie cancellate da Netflix per il coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Che cosa succederà a Sidney dopo aver scoperto che qualcun altro conosce il suo segreto ed è disposto a farle capire qualcosa di più sulla sua natura non lo vedremo mai, perché I am not okay with this, una delle serie che hanno maggiormente solleticato l’attenzione dei giovani negli ultimi mesi, è stata cancellata da Netflix nonostante fosse già stata rinnovata per una seconda stagione. Lo spiega Deadline, che fa sapere che la piattaforma, a fronte dell’aumento dei costi di produzione e delle difficoltà legate alla partenza delle nuove produzioni, ha decisioni di tagliare alcuni progetti dei quali era dato per certo il seguito. https://www.youtube.com/watch?v=8qdDUnsGcPE&t=13s Leggi su vanityfair

