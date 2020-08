Cuadrado: “Messi alla Juventus? Non me lo immagino con Cristiano Ronaldo ma…” (Di venerdì 28 agosto 2020) Interessante intervista rilascia da Juan Cuadrado, esterno della Juventus, a ESPN Nexo. Tanti i temi affrontati dal colombiano che ha parlato di Messi e della nuova squadra che sarà allenata da Andrea Pirlo.Cuadrado: "Non immagino Messi alla Juventus. Con Pirlo..."caption id="attachment 1013559" align="alignnone" width="563" Cuadrado Cristiano Ronaldo (getty images)/captionIl colombiano ha parlato subito del nuovo mister Andrea Pirlo e di quella che potrebbe essere la sua posizione in campo dopo aver giocato esterno basso con Sarri: "Ancora non ho avuto l'occasione di parlare con Pirlo ma quando sarà il mio turno, sicuramente gli dirò dove mi sento più a mio agio. Pirlo è stato un grande giocatore, ... Leggi su itasportpress

