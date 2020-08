Crucial X6: ecco il nuovo SSD ultra sottile portatile (Di venerdì 28 agosto 2020) Crucial ha annunciato il nuovo Crucial X6, compatto e ultra sottile SSD dalle grandi potenzialità. ecco le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi Crucial, il marchio consumer globale di memoria e archiviazione di Micron, ha annunciato oggi la nuova unità a stato solido portatile (SSD) Crucial X6. Questa nuova unità trasportabile e ultra sottile espande il pluripremiato portafoglio SSD dell’azienda e offre più opzioni di valore, capacità e prestazioni, rendendola perfetta per i clienti che richiedono l’accesso immediato a tutti i loro contenuti digitali. Prodotta da Crucial, il marchio consumer globale di memoria e ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Crucial X6: ecco il nuovo SSD ultra sottile portatile #tuttotek - TechCorsair : E dopo lunga ed estenuante ricerca, ecco il candidato alla sostituzione del mio disco meccanico morto, ahimè, prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Crucial ecco

tuttoteK

Crucial ha annunciato il nuovo Crucial X6, compatto e ultra sottile SSD dalle grandi potenzialità. Ecco le caratteristiche, la disponibilità e i prezzi Crucial, il marchio consumer globale di memoria ...Buone notizie per chi era in attesa delle ISO di Windows 10 20H2, dal momento che le immagini del nuovo sistema operativo sono state rilasciate per gli utenti che partecipano al programma Windows Insi ...