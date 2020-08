Crotone Monopoli, rinviata l’amichevole del 30 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Crotone Monopoli, rinviata l’amichevole in programma il 30 agosto. La comunicazione da parte del club biancoverde Niente amichevole. Il test match tra Crotone e Monopoli, inizialmente in programma per il 30 agosto, è stato rinviato. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società biancoverde tramite una nota ufficiale: «Il test amichevole FC Crotone – Monopoli – si legge sul comunicato del club – in programma per domenica 30 agosto presso lo stadio “Ampollino” Villaggio Baffa, Cotronei (KR) è stata rinviata a data da destinarsi per motivi logistici». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Monopoli Crotone Calcio | Rinviata a data da destinarsi l'amichevole contro il Monopoli • ilRossoBlu.it ilRossoBlu.it Crotone Monopoli, rinviata l’amichevole del 30 agosto

Niente amichevole. Il test match tra Crotone e Monopoli, inizialmente in programma per il 30 agosto, è stato rinviato. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società biancoverde tramite una no ...

Rinviata a data da destinarsi l’amichevole contro il Monopoli

Il Football Club Crotone comunica che per sopravvenuti motivi di natura logistica è stata rinviata a data da destinarsi l’amichevole contro il Monopoli che si sarebbe dovuta disputare domenica 30 agos ...

Niente amichevole. Il test match tra Crotone e Monopoli, inizialmente in programma per il 30 agosto, è stato rinviato. La comunicazione è arrivata direttamente dalla società biancoverde tramite una no ...Il Football Club Crotone comunica che per sopravvenuti motivi di natura logistica è stata rinviata a data da destinarsi l’amichevole contro il Monopoli che si sarebbe dovuta disputare domenica 30 agos ...