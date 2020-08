Covid zona rossa in Abruzzo, il sindaco di Lucoli: “Lunedì l’esito dei tamponi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Covid zona rossa a Lucoli. “E’ stata una decisione sofferta, ma necessaria, a scopo precauzionale, a tutela dei miei concittadini”. Così all’Adnkronos Valter Chiappini sindaco di Lucoli, in provincia dell’Aquila, spiega la decisione di istituire la zona rossa a Casamaina, frazione di Lucoli, con circa 200 residenti. >> Covid, il bollettino del 27 agosto 2020 Il sindaco: “Decisione sofferta ma necessaria, a tutela dei miei concittadini” “E’ una decina di giorni che viviamo questa situazione – spiega Chiappini – e dopo aver contattato anche la Regione Abruzzo e l’Asl L’Aquila, ho emesso ... Leggi su urbanpost

