Covid, Ungheria chiude i confini dal primo settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Budapest, 28 ago. (Adnkronos) - L'Ungheria chiuderà i suoi confini ai visitatori stranieri dal primo settembre per fermare la risalita dei casi di Covid-19, mentre gli ungheresi di ritorno dall'estero dovranno restare in quarantena. Lo ha annunciato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier ungherese Viktor Orban, citato dai media locali. Gulyas ha spiegato che gli ungheresi potranno lasciare la quarantena solo dopo due tamponi negativi. Le uniche eccezioni per gli ingressi degli stranieri riguardano i convogli militari, i transiti per motivi umanitari ed i viaggi per business o di personale diplomatico.

