Covid, nuovo caso a Castellammare. Il sindaco: “Contagi in aumento” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – “L’Asl ci ha comunicato che un altro cittadino di Castellammare di Stabia è risultato positivo al Covid. Si tratta di una 25enne che, a seguito di alcuni sintomi sospetti, si è sottoposta al tampone che ha confermato il contagio da Covid-19. La ragazza è attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. E a lei, come a tutti i pazienti tuttora positivi, auguro di guarire nel più breve tempo possibile”. È quanto scritto da Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, sulla propria pagina Facebook. “Stiamo riscontrando in queste settimane un incremento sensibile dei contagi. Ma la città sta reagendo bene e sono fiero della ... Leggi su anteprima24

