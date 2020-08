Covid, l'Ue compra 300 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca (Di venerdì 28 agosto 2020) L'Ue ha siglato il primo contratto per assicurarsi uno dei potenziali vaccini contro il coronavirus. La Commissione europea ha infatto versato un acconto di 336 milioni di euro al produttore britannico di farmaci AstraZeneca per garantire... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Covid compra Covid, l'Ue compra 300 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca EuropaToday Viterbo, per il Covid scende ancora l'età dei contagiati: positivo un 17enne di Carbognano

C’è anche un 17enne tra gli ultimi contagiati da Covid-19 nella Tuscia. Si tratta del primo minorenne coinvolto nell’ondata dei casi di rientro dalla ferie. Il giovane, che aveva trascorso le ferie a ...

Flavio Briatore, non solo Billionaire: com’è diventato ricco e a quanto ammonta il suo patrimonio

Grande manager, capace e scaltro per alcuni, solo molto fortunato e troppo provinciale per altri. Qualunque sia l’idea che avete di Flavio Briatore, la notizia della sua positività al Covid e le relat ...

