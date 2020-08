Covid, le Regioni: così niente scuola. Ma su distanze e bus si tratta (Di venerdì 28 agosto 2020) La bomba viene sganciata nel tardo pomeriggio dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole». La pensano naturalmente... Leggi su ilmessaggero

robersperanza : Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Region… - Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - fattoquotidiano : Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura… - SARRIfumettista : RT @robersperanza: Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità con Regioni, Pr… - ketelodicoafa : RT @donvaccarelli: Per non lasciare il federalismo alla Lega cambiano il Titolo V (motivo del caos tra regioni e governo sul covid), per no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni Tamponi a tappeto, ecco la strategia anti-covid delle regioni per l'autunno Il Sole 24 ORE Migranti, ecco perché il Tar ha sospeso l'ordinanza di Musumeci

Per il Tribunale si rileva una grave carenza istruttoria e la mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze Il TAR Palermo, con il decreto 842 del 27 ...

Covid-19, Ministro Speranza: “Approvate le linee guida sulla gestione sanitaria nelle scuole”

“Riaprire le scuole in sicurezza – afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione dell’incontro con gli enti locali – è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’u ...

Per il Tribunale si rileva una grave carenza istruttoria e la mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze Il TAR Palermo, con il decreto 842 del 27 ...“Riaprire le scuole in sicurezza – afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a conclusione dell’incontro con gli enti locali – è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’u ...