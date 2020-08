Covid Francia, nuovo record: oltre 7.300 casi. Macron: possibile nuovo lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) In Francia il coronavirus ha ripreso a correre e ora Macron non esclude un nuovo lockdown. Oggi è stato registrato un nuovo record di casi positivi: 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al... Leggi su ilmessaggero

I dati sui contagi da coronavirus in Europa continuano a salire: la Spagna ha registrato 3.829 nuovi casi e 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, la Romania – il Paese più colpito nei Balcani – 1.318, ...

Coronavirus, in Francia aumentano contagi: oltre 7 mila in 24 ore

Milano, 28 ago. (LaPresse) - La Francia ha registrato 7.379 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Un dato in aumento rispetto ai 6.111 positivi di ieri. Lo ha reso noto la Direzione generale del ...

