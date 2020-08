Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate” (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, le condizioni della donna si sarebbero aggravate. Soltanto ieri, 27 agosto 2020, l’ex manager di Pamela Prati, finita al centro dello scandalo “Mark Caltagirone”, aveva raccontato di essere positiva al Coronavirus dopo aver trascorso la serata di Ferragosto al Billonaire in Costa Smeralda. “Ho fatto il tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza appena sono rientrata dalla Costa Smeralda”, aveva precisato la Michelazzo. “Purtroppo sono positiva ... Leggi su tpi

Roma, 28 agosto 2020 - Eliana Michelazzo è stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I. A quanto apprende l'Adnkronos, le condizioni delll'ex manager di Pamela Prati - risultata positiva al c ...

