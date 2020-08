Covid e Tpl, accordo vicino fra Ministero trasporti e Regioni su carico a 80% (Di venerdì 28 agosto 2020) accordo vicino per la possibilità di derogare al distanziamento sul trasporto pubblico locale , fino a consentire l'80% del riempimento . E' quanto è emerso dal tavolo tecnico che si è svolto fra le ... Leggi su quotidiano

MarchettiMau : RT @FI_Toscana: Il Capogruppo regionale di @forza_italia @MarchettiMau: 'Tpl ancora in contenzioso, responsabilità Pd e sinistra. Gestore… - FI_Toscana : Il Capogruppo regionale di @forza_italia @MarchettiMau: 'Tpl ancora in contenzioso, responsabilità Pd e sinistra.… - MarchettiMau : Tpl ancora in contenzioso, Marchetti (FI): «Responsabilità Pd e sinistra Gestore indefinito e tagli covid creano il… - MarchettiMau : COMUNICATO STAMPA - TPL ANCORA IN CONTENZIOSO, MARCHETTI (FI): «RESPONSABILITà PD E SINISTRA. GESTORE INDEFINITO E… - MarchettiMau : ? #Trasporti, in #Toscana ancora niente accordo sulla #gestione. #Pd e #sinistra falliscono e i tagli #covid aggrav… -