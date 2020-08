Covid, bollettino di oggi: nuovi casi in lieve aumento, +1.462 da ieri (Di venerdì 28 agosto 2020) Covid bollettino 28 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nuova crescita seppur lieve dei contagi in Italia: sono 1.462 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.411. Dall’inizio dell’emergenza sono 265.411 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 9, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.472. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi oggi sono 23.035: nelle ultime 24 ore l’incremento è stato di 1.103 unità. I guariti sono 348 in più, 206.902 da inizio emergenza. 74 pazienti sono in terapia intensiva, sette più di ieri. Nel ... Leggi su urbanpost

