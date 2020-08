Covid: “Aumento casi, età media scende a 29 anni” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tramite il report settimanale dell‘Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute, che si dedica al monitoraggio di Covid-19 è emerso che, nel periodo 17-23 agosto si è registrato “un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 10-23 agosto) di 14.93 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all’inizio di giugno”. Un dato particolarmente significativo, che desta preoccupazione, con alcune specifiche tecniche, tra l’altro. La maggior parte dei casi è contratta sul territorio nazionale: risulta infatti importato da uno stato estero il 20,8% dei nuovi casi diagnosticati. Tuttavia si evidenzia un aumento di ... Leggi su italiasera

