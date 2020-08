Covid, 91 ragazzi positivi a Cervia: erano tutti nella stessa discoteca (Di venerdì 28 agosto 2020) Covid, altra ondata di contagi in Emilia Romagna. Ben 91 ragazzi sono risultati positivi dopo aver condiviso la stessa serata in discoteca a di Ferragosto. E le ricerche ancora non sono finite. Coronavirus, spunta un nuovo pericoloso focolaio tra i giovani. L’epicentro questa volta è Cervia, dove oltre 1.000 ragazzi si sono riuniti nella discoteca … L'articolo Covid, 91 ragazzi positivi a Cervia: erano tutti nella stessa discoteca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

