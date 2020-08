Covid-19, registrato due nuove positività in Irpinia: sono rientri extraregionali (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi naso-faringei effettuati su 2 persone, residenti rispettivamente nei comuni di Baiano e Roccabascerana, in seguito a rientro extraregionale. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo Covid-19, registrato due nuove positività in Irpinia: sono rientri extraregionali proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

siuroIT : Report #COVID?19 : aumentano i casi e diminuisce # età media che scende a 29 anni. E' quanto registrato dall'Istitu… - astroitaly6 : Sembra che nella giornata del 22 Agosto, sia stato registrato un caso di COVID tra il pubblico di 'Jamie'. Tuttavia… - markorusso69 : @newyorker01 @nicelivingspace Ma sarei pure d’accordo , ma è mai possibile sta cosa ? Uno muore in un incidente e v… - cille_imbe : @aronscigarette non ne ho idea ma spero che hanno gia registrato la stagione sennò con il covid viene rimandato continuamente :( -

Ultime Notizie dalla rete : Covid registrato Sono morti, ma erano già guariti: contati come vittime del Covid ilGiornale.it Coronavirus, crescono ancora i contagi in Svizzera

BERNA – I nuovi casi di Coronavirus in Svizzera continuano a superare le 300 unità. Dopo i 361 casi di ieri, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha reso noto che sono 340 le nuove infezioni regis ...

Covid in Sardegna, le storie dei turisti bloccati: «Siamo stati puniti perché siamo stati onesti»

È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...

BERNA – I nuovi casi di Coronavirus in Svizzera continuano a superare le 300 unità. Dopo i 361 casi di ieri, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha reso noto che sono 340 le nuove infezioni regis ...È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...