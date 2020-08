Covid-19, il bollettino dell’Unità di Crisi conferma De Luca: 183 nuovi positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole del Governatore Vincenzo De Luca vengono confermate dal bollettino emesso dall’Unità di Crisi regionale. Sono infatti 183 i nuovi positivi registrati in Campania, 81 dei quali dovuti a rientri (36 dalla Sardegna, 45 da Paesi esteri). Un dato che conferma un ulteriore incremento e che fa passare in secondo piano i dieci guariti comunicati. Questo il quadro completo della situazione: positivi del giorno: 183 (*) Tamponi del giorno: 5.494 Totale positivi: 6.424 Totale tamponi: 402.390 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 445 Guariti del giorno: 10 Totale guariti: 4.383 (di cui 4.378 ... Leggi su anteprima24

