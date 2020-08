Covid-19, Francia registra 7393 casi. Macron: “Non escluso lockdown” (Di venerdì 28 agosto 2020) Covid-19, Francia registra tantissime migliaia di nuovi casi nelle ultime 24 ore e il governo starebbe considerando l’ipotesi di un nuovo lockdown. Il Covid-19 in Francia sta facendo danni molto ingenti. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando affatto e i casi di infetti stanno aumentando ad una velocità a dir poco spaventosa. Il … L'articolo Covid-19, Francia registra 7393 casi. Macron: “Non escluso lockdown” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

