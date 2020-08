Covid-19 brutti dati: 1.411 nuovi positivi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono 1.462 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.411 di giovedì. I tamponi odierni sono stati 97.065. Nove i morti nelle ultime 24 ore per un totale di 35. Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Covid brutti Covid-19 brutti dati: 1.411 nuovi positivi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva Globalist.it Marocchino trovato morto in una cella. Aveva 24 anni, Procura apre indagine

Un detenuto marocchino di 24 anni è stato trovato morto questa mattina a Sassari, nella sua cella del carcere di Bancali. Sulla sua morte indaga il sostituto procuratore, Beatrice Giovannetti. Il giov ...

Il giovane era rientrato ieri dalla colona penale di Isili dove aveva trascorso un periodo di prova di una decina di giorni, e si trovava in una cella del reparto Covid, da solo ... è stato il ...

Un detenuto marocchino di 24 anni è stato trovato morto questa mattina a Sassari, nella sua cella del carcere di Bancali. Sulla sua morte indaga il sostituto procuratore, Beatrice Giovannetti. Il giov ...Il giovane era rientrato ieri dalla colona penale di Isili dove aveva trascorso un periodo di prova di una decina di giorni, e si trovava in una cella del reparto Covid, da solo ... è stato il ...