Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 28 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento del bollettino della situazione coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime settimane, anche grazie all’installazione di punti ad hoc all’interno degli aeroporto e di alcuni porti italiani, è aumentato anche il numero dei tamponi effettuati. Ecco i numeri coronavirus 28 agosto 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1462 nuovi contagi, a differenza degli 1411 conteggiati giovedì. Le nuove nuove vittime sono state 9 (mentre ieri erano 5). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 265.409 (gli attualmente positivi sono 23.035), mentre le vittime sono 35.472. LEGGI ANCHE > cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

