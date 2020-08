Cortina come la Costa Smeralda? Nuovo focolaio, panico vip: un ospite clamoroso (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo il Billionaire e la Costa Smeralda, il Nuovo focolaio di coronavirus potrebbe essere Cortina d'Ampezzo. E anche qui il panico è molto "vip". Lo scorso 20 agosto nella perla delle Dolomiti è andato in scena il Summer Party, evento glamour a cui hanno partecipato 500 fortunati sui prati di Scorepes, quando le discoteche erano già state chiuse con decreto governativo. E ora si teme che molti dei partecipanti siano positivi dopo che un giovane della Roma bene, a Cortina per l'occasione, è risultato contagiato dal Covid. Tra le personalità accorse al Summer Party c'erano Alessandro Benetton (presidente di Fondazione Cortina 2021), il campione di sci Christian Ghedina, il conduttore Rai Massimiliano Ossini. ... Leggi su liberoquotidiano

