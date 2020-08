CorSport: la trattativa tra Napoli e Manchester City per Koulibaly è sospesa (Di venerdì 28 agosto 2020) La trattativa tra Napoli e Manchester City è sospesa. Nelle mire del club inglese si è fatto avanti Messi e questo ha delle ripercussioni inevitabili sul mercato in uscita del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive: “Nel calcio esistono delle priorità e quelle del Manchester City, oggi, sono rivolte in Spagna, a Barcellona, perché Leo Messi è un suggestione che fa sognare. Per questo, al momento, la trattativa per Koulibaly resta sospesa. Continua ad esserci, è concreta, ma l’affondo decisivo che tutti si aspettavano potrebbe slittare ancora. Si partirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : CorSport trattativa Il Corriere dello Sport si difende, ecco i retroscena della trattativa tra Thiago Silva e la Fiorentina Labaro Viola Corsport - Juve su Paredes, De Paul e Locatelli le alternative

Come scrive il Corriere dello Sport, per la Juventus torna d’attualità l’identikit di Leandro Paredes, grande amico di Paulo Dybala. Nonostante la buona stagione gli abbia fatto conservare un valore d ...

CorSport – Bakayoko: l’offerta che potrebbe convincere il Chelsea

Tiemoué Bakayoko in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: è questa la proposta del Milan per convincere il Chelsea a cedere il giocatore. La dirigenza del Milan ieri ha ammesso che Ti ...

Come scrive il Corriere dello Sport, per la Juventus torna d'attualità l'identikit di Leandro Paredes, grande amico di Paulo Dybala. Nonostante la buona stagione gli abbia fatto conservare un valore d ...Tiemoué Bakayoko in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: è questa la proposta del Milan per convincere il Chelsea a cedere il giocatore. La dirigenza del Milan ieri ha ammesso che Ti ...