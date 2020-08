Correa omaggia Hubert a Spa: il pilota torna sul luogo dell’impatto (Di venerdì 28 agosto 2020) Juan Manuel Correa torna a Spa per omaggiare il defunto collega Hubert: l’americano torna sul punto che lo coinvolse nel brutale incidente Un anno dopo, il Gran Premio del Belgio, è pronto ad ospitare i piloti nel segno di Hubert. Molto profondo il dolore della griglia e soprattutto di Juan Manuel Correa, presente a Spa per omaggiare il defunto collega. Il pilota americano porta ancora i segni di quel brutale incidente e la foto che lo ritrae in lacrime in carrozzina nel punto dell’impatto, mette in luce tutti i suoi sentimenti. Un fine settimana che si tinge di nero per la Formula 1. Queste le sue parole riportate anche da La Gazzetta dello Sport: “È passato un anno dall’incidente – ha detto ... Leggi su zon

