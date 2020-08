Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.462 casi e 9 morti. Aumentano i ricoveri (+4%) (Di venerdì 28 agosto 2020) Attualmente positivi in crescita del 5%, ricoverati in aumento del 4,15%. Sette pazienti in più in terapia intensiva. In Lombardia 316 contagi Leggi su ilsole24ore

sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia altri 1.462 casi e 9 morti - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: appuntamento alle 14.45 sulla mia pagina Facebook per fare il punto della situazione. Vi daremo gli… - Radio24_news : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia altri 1.462 casi e 9 morti - VivMilano : RT @cesaregiorgian1: Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.462 casi e 9 morti @sole24ore -