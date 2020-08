Coronavirus, ultime notizie – Italia, presentata mozione di sfiducia a Fontana. Brasile, Bolsonaro: «Niente mascherina, la vita è mia». Nessun nuovo contagio locale nella Cina continentale (Di venerdì 28 agosto 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, +1.411 casi: nuovo record da maggio. Cinque le vittime. Nessuna Regione a zero contagi – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia ancora alti i nuovi contagi: oggi 286, ieri 269. Nessun decessoPer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University Mappa Covid-19 (28 agosto 2020)La pandemia globale da Coronavirus ha raggiunto un conteggio complessivo di contagi ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - fanpage : Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - rickysamp69 : RT @fanpage: Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati - Virus1979C : RT @fanpage: Falsi certificati di tamponi negativi per imbarcarsi sul traghetto a Genova, 3 denunciati -