Coronavirus ultime notizie: bollettino 27 agosto e indice Rt Italia aggiornato (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: ecco il bollettino aggiornato a giovedì 27 agosto 2020. I casi attualmente positivi nel nostro Paese ammontano a 21.932 unità, di cui 1.131 ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri e 67 persone ricoverate in terapia intensiva (2 in meno di ieri). Gli altri 20.734 sono in isolamento domiciliare, in quanto asintomatici. Il numero dei casi totali in Italia da inizio epidemia ammonta a 263.949 casi, mentre il totale dei guariti è di 206.554 unità (225 nell’ultimo giorno) e quello delle vittime sale a quota 35.463 (5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore). Coronavirus ultime notizie: dati ripartiti per Regione e indice ... Leggi su termometropolitico

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi: 1.367 nelle ultime 24 ore #ANSA - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - gjscco : RT @edigram: @GiorgiaMeloni Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ie… - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Spagna registrati 3.781 casi nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Il segretario Fucile «necessario dare una risposta ad operatori trattati alla stregua di fantasmi, umiliati nella dignità di un ruolo che svolgono con professionalità e umanità» «E’ necessario dare un ...

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - In vista del ritorno degli impegni della Nazionale, in campo a settembre in Nations League con Bosnia Erzegovina (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam), la ...

