Coronavirus, tampone per Gianni Morandi, fan preoccupati per l’artista (Di venerdì 28 agosto 2020) Gianni Morandi lancia nell’apprensione tutti i suoi fan dopo aver pubblicato un post sui social in cui annuncia di aver fatto il tampone. Ma l’esito? Il post di Gianni Morandi che fa preoccupare i fan Gianni Morandi è uno dei cantanti e personaggi dello spettacolo italiano più amato dal pubblico: piace alle nonne, come alle … L'articolo Coronavirus, tampone per Gianni Morandi, fan preoccupati per l’artista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Coronavirus, il San Raffaele conferma: Briatore positivo al tampone - repubblica : Coronavirus, la conferma del San Raffaele: Briatore positivo al tampone. E spunta il selfie [aggiornamento delle 14… - Corriere : Ventun ragazzi a una festa in piscina: Ferragosto, sole, caldo e voglia di dimenticare i brutti pensieri che hanno… - nuova_venezia : Coronavirus, tampone ai veneti che tornano dalla Sardegna - CelebreSco : @Cartabellotta Salve dott. , avrei due curiosità: Positività esclusivamente a IgG con sierologico qualitativo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone Coronavirus, tampone per Belen Rodriguez: è a Capri di ritorno dalla Spagna Fanpage.it Covid, età media dei contagi è 29 anni. Il caso della Romagna: in una discoteca 91 positivi

Stanno tutti bene, ma prima del tampone hanno incontrato nonni e genitori e ... «In sette giorni c'è stato un +92,4% di nuovi casi di Covid-19; impennata dei nuovi casi (+3.139) e ulteriore aumento ...

Briatore dall'ospedale: "Così è nato il focolaio al Billionaire"

Flavio Briatore ha concesso un'intervista dal suo letto d'ospedale: come sta e come è nato il focolaio di coronavirus nel suo Billionaire Flavio Briatore, positivo al coronavirus e ricoverato all’ospe ...

Stanno tutti bene, ma prima del tampone hanno incontrato nonni e genitori e ... «In sette giorni c'è stato un +92,4% di nuovi casi di Covid-19; impennata dei nuovi casi (+3.139) e ulteriore aumento ...Flavio Briatore ha concesso un'intervista dal suo letto d'ospedale: come sta e come è nato il focolaio di coronavirus nel suo Billionaire Flavio Briatore, positivo al coronavirus e ricoverato all’ospe ...