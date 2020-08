Coronavirus, studio inglese piomba sulle scuole: “Pochi rischi tra i bambini” (Di venerdì 28 agosto 2020) Uno studio inglese afferma che il rischio di contrarre il Coronavirus a scuola, tra i bambini, è molto raro e porta con sé rischi minimi. Nelle ultime ore arriva un importante studio sulla vicenda del Coronavirus che attanaglia gran parte del mondo. Tra poche settimane migliaia di bambini, soprattutto in Europa, torneranno nelle loro classi. Si riuniranno, si rivedranno, insomma: torneranno a fare “comunità”. Se questo, da una parte, è un bene, dall’altra non è di certo un male, ma porta con in essere molta preoccupazione, soprattutto per la “decisiva” risalita dei contagi in tutto il continente. Come detto poc’anzi, però, a parlare, nelle ultime ore, sono stati gli esperti del British Medical ... Leggi su bloglive

In vista della riapertura delle scuole, uno degli interrogativi che ci si pone è quanto e se sia diffuso il virus fra gli scolari, visto che soprattutto fra bambini e ragazzi l’infezione è spesso asin ...

