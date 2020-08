Coronavirus: Spagna, al via test vaccino Johnson & Johnson (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - L'Agenzia spagnola per il farmaco ha autorizzato la prima sperimentazione clinica in Spagna di un vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Salvador ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna registrati 3.781 casi nelle ultime 24 ore #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, anche Spagna e Francia tra i Paesi del mondo con più contagi in un giorno - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche #coronavirus… - infoitinterno : Coronavirus, altri 82 positivi in Toscana: c'è chi è rientrato dalle vacanze in Grecia, Spagna e Croazia - Daria_bic : - Gracias a la radio Onda mediana y Mas diario - Grazie a radio Onda mediana e Mas diario È possibile leggere la… -