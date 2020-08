Coronavirus, sindaco di Nembro: “Ho paura che le persone non abbiano più paura” (Di venerdì 28 agosto 2020) “paura di una seconda ondata di covid? La preoccupazione principale è che le persone non siano preoccupate“. E’ quanto dichiarato a LaPresse da Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, uno dei paesi più colpiti della provincia di Bergamo dal covid-19. “In Val Seriana forse siamo trai più protetti – ha ricordato il sindaco – . La positività agli anticorpi a Nembro è praticamente del 50%, quindi teoricamente abbiamo una quota significativa della popolazione che dovrebbe aver sviluppato dei meccanismo di difesa, anche se non sappiamo bene quanto durino”. Il rischio è che i cittadini abbassino la guardia. “Se le persone non sono preoccupate – ha spiegato il ... Leggi su meteoweb.eu

Twiperbole : ?? ?? Per ringraziare lavoratrici e lavoratori di @cinetecabologna per il lavoro di ricerca e restauro e per lo sforz… - SkyTG24 : Migranti, il sindaco Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena Aurelia - EmMicucci : #Coronavirus #zlockdown a #Lucoli in #,Abruzzo da mezzanotte del 28 agosto fino alle 24 del 1 settembre. La decisi… - occhio_notizie : 'Abbiamo 32 positivi al Covid 19 in città. Non era mai capitato un dato così elevato. La maggior parte sono rientra… - EmMicucci : #Coronavirus Prima #zonarossa post lockdown è a #Lucoli, in #Abruzzo. L'ha istituita il sindaco, per emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, Castelnuovo di Farfa non è più Covid free, il sindaco: «Soggetto in isolamento, attivata la Coc» Il Messaggero Luco dei Marsi, guarita dal Coronavirus la persona contagiata dopo un viaggio all’estero

Luco dei Marsi – Buone notizie giungono da Luco dei Marsi. Il Sindaco Marivera De Rosa è intervenuta ieri, attraverso il canale social di Facebook, per comunicare la guarigione di un concittadino, con ...

Nuovo caso di coronavirus Carini, positiva una ragazza. Il sindaco: non abbracciate gli amici

Un nuovo caso di coronavirus a Carini. Positiva una ragazza, come ha annunciato il sindaco Monteleone attraverso i social. Dunque sale a 12 il numero totale dei positivi nel comune in provincia di Pal ...

Luco dei Marsi – Buone notizie giungono da Luco dei Marsi. Il Sindaco Marivera De Rosa è intervenuta ieri, attraverso il canale social di Facebook, per comunicare la guarigione di un concittadino, con ...Un nuovo caso di coronavirus a Carini. Positiva una ragazza, come ha annunciato il sindaco Monteleone attraverso i social. Dunque sale a 12 il numero totale dei positivi nel comune in provincia di Pal ...