Coronavirus, ritorna l'incubo Rsa: 21 anziani contagiati (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 agosto 2020 - Ventuno anziani e un operatore sanitario sono risultati positivi al Coronavirus in una Rsa in zona Bonola . Un nuovo focolaio in una casa di riposo , il primo nella Milano ... Leggi su ilgiorno

Una riapertura prudente per gli eventi sportivi in presenza di pubblico. A partire dal basket lombardo. Questa la linea scelta dalla Regione Lombardia per dare il via libera alle partite di pallacanes ...

Pogba e Ndombele positivi, richiamato Rabiot. Roma: contagiato Perez

PARIGI L'ondata estiva di coronavirus non risparmia gli sportivi, e con loro le nazionali che si apprestano a riprendere l'attività dopo la cancellazione di Europei e impegni internazionali. Ne sa qua ...

