Coronavirus, positivo Daniele Scardina: l’ex fidanzato di Diletta Leotta era stato in vacanza in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Tutti negativi tranne Daniele Scardina, che come Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19. È il risultato del tampone molecolare eseguito su tutto il cast di ‘Ballando con le stelle’ e annunciato da Milly Carlucci in un video sul profilo Instagram della trasmissione di Rai1. «Abbiamo il risultato dei tamponi- dice la Carlucci – Siamo risultati tutti negativi tranne Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron (in Sardegna, ndr) e lì come sapete c’è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel Peron che Daniele Scardina non presentano sintomi particolari, quindi in bocca al lupo ... Leggi su giornalettismo

